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Замглавы Дирекции олимпийских видов спорта вымогал деньги у тренеров борцов

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Гулиза Авазова

Один из заместителей Дирекции по олимпийским видам спорта при Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта вымогал деньги у юных борцов сборной Кыргызстана. Об этом было озвучено на коллегии ведомства.

Позже "ВБ" выяснил, что к главе Госагентства Канату Аманкулову с таким заявлением обратились граждане и сообщили, что один из заместителей вымогает деньги у тренеров сборной, которая отправлялась на чемпионат Азии по борьбе.

Однако глава дирекции Алмазбек Касенов сообщил, что он не вымогал ни у кого деньги и не в курсе, кто этим занимался в его ведомстве.

Ему сначала пояснили, что вымогательством занимался не он, однако Касенову поручили провести служебное расследование.

"Я не знаю, кто из заместителей, если бы знал, давно озвучил. И не могу сказать, кто именно заявление написал. Но это станет известно после служебного расследования. Я не зря предупреждал своих сотрудников о том, что мы тесно работаем с правоохранительными органами, в том числе с АКС и Советом безопасности. С ними мы подписали совместный план работы по искоренению коррупции в системе госагентства", - добавил директор госагентства Канат Аманкулов.

URL: http://www.vb.kg/363723
Теги:
борьба, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба, спорт, Госагентство физкультуры и спорта
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