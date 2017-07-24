Атамбаев предлагает запретить дальние пассажирские перевозки в ночное время

На ежегодной итоговой пресс-конференции президента в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате 24 июля глава государства, говоря о безопасности на дорогах, рассказал о своем видении, как избежать человеческих жертв на дорогах страны.

По словам Алмазбека Атамбаева, ситуацию бы исправил полный запрет пассажирских перевозок на дальние расстояния в ночное время. Так как именно в этот период случается большинство трагичных ДТП.

"Надо запретить езду на автомобиле ночью. Последнее ДТП случилось, когда бусик ехал ночью. Мне пообещали в парламенте, что в начале сентября примут законы по ужесточению ответственности. Есть случаи, когда "золотая молодежь" откупается и может давить дальше. Это дело чести, парламент должен принять эти законы", - сказал президент.