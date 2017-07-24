Атамбаев о своей аллергии на должности и о тех, кто сидит в СИЗО

В ходе итоговой пресс-конференции в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате сегодня, 24 июля, Алмазбек Атамбаев рассказал о том, что у него аллергия на должности. Кроме того, глава государства сообщил, что ему поневоле пришлось заниматься политикой.

В частности, он отметил, что в политику он пришел, когда был бизнесменом, так как в свое время семья Акаевых решила арестовать акции группы, в которой он был. После чего он решил, что бизнесу нужно помогать, а не препятствовать его развитию.

Президент уверен, что к 2050 году все положительные прогнозы экспертов оправдаются. И у нас в стране жизнь будет лучшей среди стран СНГ. Мы уже сейчас чувствуем свободу в республике, отметил президент. Однако оставаться в политике Алмазбек Атамбаев не намерен.

"Я бы не хотел никакой должности после президентства. Я был вольным человеком, мне пришлось поневоле заняться политикой. У нас - группы "Форум" - была договоренность о подписании соглашения с компанией Philips, и тут арестовали акции. Так решила семья Акаева - меняют руководство и вышвыривают людей, пришлось заняться политикой. Думаю, я дал достойную сдачу Акаичу и другим. Поэтому, хочу дать возможность бизнесу работать, чтобы предприниматели не шли в депутаты для защиты бизнеса. У нас Жогорку Кенеш олигархический. У меня аллергия на должности", - сказал президент.

Еще одним вопросом было отношение главы государства к кандидатам на пост президента, которые находятся в СИЗО. Алмазбек Атамбаев считает, что эти люди просто хотят получить краткосрочный иммунитет, кроме того, он поговорил с юристами, которые сказали, что голосовать из мест заключения можно, а баллотироваться - нет.

"Абсурд какой-то пошел. Люди различного плана лишь бы на два с половиной месяца получить иммунитет претендуют на пост президента. Я хочу сказать откровенно, что разбирался с юристами. Есть конкретный закон: люди, находящиеся в местах лишения свободы, имеют активное избирательное право - то есть голосовать, а вот прецедентов с пассивным выдвижением не было. Я попросил все материалы передать в ЦИК", - добавил он.