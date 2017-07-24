Главе Дворца спорта и стадиона дали недельный срок, чтобы отчитаться

Максату Рыспаеву, главе Госпредприятия "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения", в ведении которого находятся Дворец спорта и стадион имени Долена Омурзакова, дали месяц, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Как сказал директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, Рыспаеву было поручено выполнить решения коллегии данного ведомства, а также представление Генпрокуратуры о восстановлении ущерба, причиненного сотрудниками госпредприятия.

Однако, как выяснилось на коллегии госагентства, Рыспаев не смог выполнить ни то, ни другое. На вопрос, почему решения не выполняются, он также не смог ничего ответить, кроме как "ведутся работы по этому вопросу".

Коллегия госагентства объявила ему выговор, а также дала недельный срок на исполнение этих поручений. В случае невыполнения будет рассматриваться вопрос о соответствии Рыспаева занимаемой должности, на что он также согласился.