Атамбаев о том, как он оценивает свою работу и о проекте Безопасная страна

Сегодня, 24 июля, в ходе итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев рассказал о том, как он оценивает свою работу на посту президента. Так, глава государства сказал, что он опирался на соцопросы.

"Я верю только социальным опросам. По их результатам, 82% населения поддерживают меня и мою работу. Значит, я неплохо работаю. Хотя я мог бы сделать и больше", - сказал президент.

Также Атамбаев отметил, что, даже уйдя с поста президента, он будет болеть за те проекты, которые начал. В частности, особое внимание будет уделяться программе "Безопасный город и безопасная страна". Глава государства отметил, что продажа "Мегакома" даст финансовый толчок для реализации проекта, который обезопасит движение на дорогах.

"Я думаю, это отговорки, что нет средств. "Безопасность города и страны" делается для того, чтобы обеспечить безопасность населения. Я очень хочу, чтобы наша страна была в безопасности. Конечно, буду болеть за те проекты, которые я начал, и в меру своих сил буду им помогать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что есть вещи, на которых нельзя экономить. Разумеется, определенные суммы уходят на первоочередные расходы, но ждать больше нельзя. Слишком много жертв у нас на дорогах. Нужно установить бетонные разделители на всех участках, где это возможно, чтобы избежать лобовых столкновений.