Тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка начнется 26 июля

Кандидаты в президенты начнут сдавать тест на знание государственного языка с 26 июля. Об этом сегодня, 25 июля, стало известно на заседании национальной комиссии по госязыку.

Тестирование кандидатов начнется 26 июля и завершится 24 августа. Каждый кандидат будет сдавать тест в определенный день. Первым по списку идет самовыдвиженец, председатель общественного объединения "Лига - Антикризис" Назарбек Нышанов.

Организаторы тестирования отметили, что если кандидат не согласен с результатам тестирования и оценкой комиссии, то он может подать жалобу в апелляционную комиссию в течение трех дней после оглашения результатов.

Тестирование состоит из 4-х субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.