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Атамбаев не помнит, что он делал 13 мая 2010 года

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, Алмазбек Атамбаев в ходе своей итоговой пресс-конференции поделился своими воспоминаниями о революции. Журналисты получили ответ на вопрос, который так давно ждали в суде по делу Омурбека Текебаева.

Отметим, свидетели, в частности члены временного правительства по делу Текебаева в суде рассказывали, что 13 мая 2010 года состоялась встреча лидера "Ата Мекена" и Леонида Маевского.

Однако сегодня президент рассказал, что не помнит, что происходило 13 мая, но точно помнит, что было за день до этой даты. По его словам, тогда все попрятались, как крысы, в том числе и глава Министерства внутренних дел.

"Что было 13 мая 2010 года, не помню. Но 12 мая я прекрасно помню. Тогда был большой митинг и все разбежались. Не было ни одного члена временного правительства, ни одного милиционера, в том числе и министра внутренних дел. Все попрятались, как крысы, если бы не рабочие "Форума", то 12 мая поменялась бы власть", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/363737
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, временное правительство, президент, революция
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Комментарии
Алмаз Мамбетов
24.07.2017, 17:17
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Мародерством занимался, когда все как крысы прятались.

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