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Атамбаев предлагал РФ построить еще военную базу на границе с Таджикистаном

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Алмазбек Атамбаев рассказал, что предлагал России построить вторую военную базу на границе с Таджикистаном вместо того, чтобы увеличивать численность военных на первой, которая находится в городе Канте. Об этом президент рассказал в ходе своей итоговой пресс-конференции.

По словам главы государства, предполагаемое место выбрано не случайно, так как в этом месте "плохая ситуация".

"России надо определяться с базой, для этого нужны большие деньги и вряд ли они ее поставят. Почему я не боюсь базы? Наша территория не нужна России, у нее она большая и не собирается захватывать нашу. Наоборот, они бы защитили нашу территорию. Нам нужно укреплять свои вооруженные силы. Из России приходят тысячи тонн военного снаряжения, скоро будет официальный прием двух самолетов, и наконец-то кыргызская армия усилится", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что пока этот вопрос только обсуждается, и как скоро будет ответ, пока неизвестно.

URL: http://www.vb.kg/363739
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