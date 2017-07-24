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Спорткомплекс "Газпром" в Чолпон-Ате выгнал спортсменов во время игры

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Гулиза Авазова

Спортивный комплекс "Газпром" в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) передадут на баланс Дирекции по олимпийским видам спорта. Ранее объект относился к Центру развития этнокультуры и конноспортивной индустрии, главой которого является Эламан Мамытов.

Как стало известно на коллегии Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, работники комплекса выгнали спортсменов и закрыли его.

На что глава центра ответил, что они начали "распивать спиртные напитки и буянить, потому мои ребята их выгнали".

Глава госагентства Канат Аманкулов отметил, что спорткомплекс должен был работать до вечера, однако работники выгоняют спортсменов уже в 17-18 часов. Также он спросил, почему сотрудники спорткомплекса устроили саботаж и интриги среди комиссии и работников ведомства. "Или физкультурно-оздоровительный комплекс в собственности вашего заведующего?" - вопросил он у Мамытова.

На что у того не нашлось ответа.

Затем Аманкулов сообщил, что ранее спорткомплекс был на балансе центра и он должен был использовать средства, поступающие от аренды спорткомплекса, на развитие спорта. Но, по его словам, так не должно продолжаться и центр не должен быть на иждивении. С передачей спорткомплекса на баланс дирекции решатся многие проблемы, помимо проведения состязаний и подготовки спортсменов, госагентство обеспечит помещением молодежный центр Иссык-Кульского района и детско-юношескую школу олимпийского резерва.

"Это будет таким молодежным спортивно-культурным центром", - заметил он.

URL: http://www.vb.kg/363741
Теги:
Иссык-Кульская область, конный спорт, спорт
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