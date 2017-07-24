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В Токтогулке вода "бьет через край". Начали технические попуски

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан начал технические попуски воды с Таш-Кумырской, Шамалды-Сайской и Уч-Курганской ГЭС. При этом Токтогульская ГЭС несет нагрузку по покрытию собственного потребления электроэнергии и поставки электроэнергии в Узбекистан. Об этом сообщили в ОАО "Электрические станции".

Переизбыток воды в Токтогулке

В "Электрических станциях" пояснили, что водно-энергетический режим энергосистемы Кыргызстана на вегетационный период формируется, исходя из прогнозных данных по снегонакоплению Агентства по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) при МЧС. Данные прогнозов поступают в ОАО "Электрические станции" в начале февраля, марта и апреля. Однако предприятие совместно с Нацэнергохолдингом рассматривало несколько вариантов водно-энергетического режима при различной приточности воды в Токтогульское водохранилище на 2017 год.

Экспорт в Узбекистан может увеличиться

В текущем году, по прогнозу, предполагалась приточность на вегетацию к Токтогульскому водохранилищу на уровне 132% от среднемноголетней нормы, что предполагало избыток водных ресурсов. В эквиваленте электроэнергии - это порядка 1,5 млрд кВт-ч. Тогда ОАО "Электрические станции" начало переговоры с потенциальными покупателями - Казахстаном и Узбекистаном по поставкам электроэнергии.

Самые длительные переговоры - с февраля по май - были с узбекской стороной и в итоге был подписан договор об экспорте электроэнергии. Согласно этому документу Кыргызстан с июня по октябрь должен экспортировать в Узбекистан в общей сложности 1 млрд 250 млн кВт-ч по 2 цента за 1 кВт. Поставка начались с 16 июня.

Начальник управления генерации и передачи энергии Таалайбек Байгазиев рассказал "ВБ", что сейчас рассматривается вариант увеличения поставок электроэнергии в Узбекистан.

Казахстану хватает собственных ресурсов

Предложение о поставке электроэнергии получила и казахская сторона, но отказалась.

"Особых переговоров не было с Казахстаном. Со стороны Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию был направлен запрос в энергетические ведомства с предложением поставки, так к у нас складывался избыток. Они отказались, так как у них был свой избыток электроэнергии, и кроме этого, у них есть станции, уголь и они сами хотели бы задействовать свои ресурсы. Поэтому переговоры не велись. Но думаю, что наша цена - это не менее 2 центов за 1 кВт - их могла бы устроить, но просто у них политика была на запрет импорта электроэнергии", - отметил Байгазиев.

В чем причина увеличения притока воды?

В "Электрических станциях" отметили, что значительные превышения норм по снегонакоплению наблюдались по всему Центральноазиатскому региону и Казахстану. Во всем мире наблюдается большая приточность воды (паводки) на реках с подтоплением населенных пунктов в связи с глобальным потеплением и изменениями климата.

В целом ожидаемый объем годового притока воды в Токтогульское водохранилище за текущий год будет составлять около 18 млрд куб. метров. Такие значительные объемы притока воды за последние 100 лет наблюдались в 1921 г., 1969 г. и 2010 г. (20,7 млрд куб. метров, 19 млрд куб. м 19 млрд куб. метров соответственно).

Как быть с переизбытком?

В "Электрических станциях" отмечают, что объем экспорта электроэнергии в Узбекистан все равно недостаточен для избежания переполнения Токтогульского водохранилища. Кроме того, фактические притоки воды в этом году составили: в апреле - 170%, мае - 197% и июне - 134%, что, соответственно, увеличило расчетный избыток воды. Фактически приток к Токтогульскому водохранилищу за второй квартал составил 8,0 млрд куб. метров при норме 4,98 млрд куб. метров, что на 62% больше средне­многолетнего притока воды.

Для снижения скорости наполнения Токтогульского водохранилища с 12 июня начаты технические попуски воды с Таш-Кумырской, Шамалды-Сайской и Уч-Курганской ГЭС. При этом Токтогульская ГЭС несет нагрузку по покрытию собственного потребления электроэнергии и поставкам электроэнергии в Узбекистан.

URL: http://www.vb.kg/363742
Теги:
ГЭС, Казахстан, экспорт
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Комментарии
Алмаз Мамбетов
24.07.2017, 17:22
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Кто то набивает карман деньгами. Тезек терип калбасак болду ((

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