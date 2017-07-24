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МИД напоминает о графике тестирования кандидатов на вакансии в ведомстве

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ВБ

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в период с 4 по 17 июля 2017 года проводился прием документов на замещение 18 (восемнадцати) вакантных административных государственных должностей в МИД КР.

По итогам рассмотрения документов 540 конкурсантов, соответствующих квалификационным требованиям к вышеуказанным вакантным должностям, допущены к следующему этапу конкурса – компьютерному тестированию по основным и предметным тестам в центре тестирования Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.

Министерство дополнительно проинформирует конкурсантов о графике проведения компьютерного тестирования в ГКС КР, а также тестированию по иностранным языкам (английский, арабский, корейский, китайский, немецкий, турецкий, французский, персидский, узбекский и японский).

Министерство просит всех конкурсантов внимательно следить за информацией об этапах конкурса на официальных сайтах МИД КР www.mfa.gov.kg, Полномочного представительства МИД КР в БЖО областях mfa-osh.kg и Дипломатической академии МИД КР dipacademy.kg.

График проведения компьютерного тестирования в ГКС здесь.

URL: http://www.vb.kg/363745
Теги:
МИД
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