Замдиректора РУОР уволят, он одновременно преподавал бокс и борьбу

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта попросило коллегию ведомства решение об освобождении от занимаемой должности заместителя директора по спорту Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) Жениша Стамалиева в связи с утратой доверия.

Как сообщает отдел развития физкультуры в регионах госагентства, Стамалиев, являясь по специализации тренером по боксу, имеет 0,5 ставки тренера по борьбе. В госагентстве посчитали, что эти действия совершены в целях личной выгоды путем искусственного завышения заработной платы.

Учитывая специфику РУОР и ответственную должность, заместителя директора просят уволить.

Также уточняется, что руководство РУОР проигнорировало поручения по реформированию училища. Помимо этого, в ходе проверки штатного расписания РУОР на 2016-2017 учебный год выявлены ряд нарушений и неэффективное использование финансовых средств.

Помимо замдиректора, экс-директор Мурат Кыбраев, который был уволен после очередного инцидента с участием учеников РУОР, по сей день числится тренером по борьбе, однако на деле он является директором городской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) и в училище он не работает.

Также еще один методист РУОР числится в качестве тренера по борьбе, который не тренирует учеников.