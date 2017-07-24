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Адвокаты Садыра Жапарова вновь просят отпустить его под домашний арест

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о том, чтобы суд исследовал все пять томов уголовного дела.

Председательствующий на процессе судья Эмил Каипов заявил, что суд полностью огласил материалы дела на прошлом заседании, а то, что адвокат не слышал оглашения, виноват он сам, поскольку покинул зал судебного заседания во время процесса.

После этого в суде воспроизвели видео митинга в Караколе от 7 октября 2013 года, где бывшего губернатора Эмилбека Каптагаева  взяли в заложники. Кроме того, в суде показали видеоматериал с места задержания Жапарова.

Адвокат Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. 

Сторона защиты мотивировала ходатайство тем, что на видеосъемке от 7 октября 2013 года нигде не упоминается имя Жапарова.

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

URL: http://www.vb.kg/363749
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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