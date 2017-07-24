Ирина Забияка на Иссык-Куле: Тут ощущается жизнь

Солистка популярной российской группы "Чи-ли" Ирина Забияка проводит летний отдых на Иссык-Куле. На страничке в своем "Инстаграме" певица делится впечатлениями от природы, озера и местных достопримечательностей.

Звезда российской сцены сравнила жемчужину Кыргызстана со сказкой. Ирина также отметила, что из-за прохладной погоды ночью хорошо спится. Певица приехала на курорт с сыном, который уже успел впервые осознанно искупаться в озере.

"Вчера поднялись примерно на 3000 метров к нижнему озеру! Бездорожье, отсутствие связи - все, как я и хотела. Как правило, вся эта красота находится там, куда сложно добраться На обратном пути мы тормознули у юрты, где нам приготовили невероятный ужин из только что выловленной из горной речки форели", - пишет Забияка в социальной сети.

Если верить постам Ирины, то в Кыргызстан она прибыла 15 июля. На Иссык-Куле в этом году она очень надеется встретить тушканчиков, так как в прошлый раз не удалось посмотреть на зверька.

Первое осознанное купание!!! Красота сказочная!#иссыккуль #киргизия #горытяньшань #божекакоесчастье Публикация от Ирина Забияка (@irinazabiyaka) Июл 16 2017 в 6:42 PDT