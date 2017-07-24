Погода
$ 68.27 - 68.51
€ 79.25 - 79.90

Ирина Забияка на Иссык-Куле: Тут ощущается жизнь

329  0
Глеб Куренев

Солистка популярной российской группы "Чи-ли" Ирина Забияка проводит летний отдых на Иссык-Куле. На страничке в своем "Инстаграме" певица делится впечатлениями от природы, озера и местных достопримечательностей.

Звезда российской сцены сравнила жемчужину Кыргызстана со сказкой. Ирина также отметила, что из-за прохладной погоды ночью хорошо спится. Певица приехала на курорт с сыном, который уже успел впервые осознанно искупаться в озере.

"Вчера поднялись примерно на 3000 метров к нижнему озеру! Бездорожье, отсутствие связи - все, как я и хотела. Как правило, вся эта красота находится там, куда сложно добраться На обратном пути мы тормознули у юрты, где нам приготовили невероятный ужин из только что выловленной из горной речки форели", - пишет Забияка в социальной сети.

Если верить постам Ирины, то в Кыргызстан она прибыла 15 июля. На Иссык-Куле в этом году она очень надеется встретить тушканчиков, так как в прошлый раз не удалось посмотреть на зверька.

URL: http://www.vb.kg/363752
Теги:
Иссык-Кульская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  