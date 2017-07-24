Атамбаев: В августе в Кыргызстане появится новый премьер-министр

Сегодня, 24 июля, в ходе летней итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев сообщил, что уже во второй половине августа Сооронбай Жээнбеков должен будет покинуть пост премьер-министра КР.

Нынешний глава кабинета министров уйдет с должности, когда его зарегистрируют в ЦИК. Хотя по закону он имеет право оставаться в должности премьер-министра вплоть до инаугурации. Но он не останется, так как порядочный человек, сказал Атамбаев.

"В середине августа коалиция парламентского большинства выберет нового премьер-министра и состав кабмина. Думаю, что это правительство доработает до следующих парламентских выборов", - отметил Алмазбек Атамбаев.