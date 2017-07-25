Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги о Вестеросе

Писатель Джордж Мартин, который с 2015 года будоражит поклонников обещаниями вот-вот завершить работу над очередной книгой из цикла "Песнь льда и пламени", на котором основан сверхпопулярный сериал "Игра престолов", назвал в своем блоге дату выхода своей новой книги о Вестеросе, сообщает NewsRu.com.

По его словам, у него накопилось так много материалов о правлении Таргариенов, что их решено скомпоновать в двух томах. Первый из них будет посвящен истории Вестероса от завоевания Эйгона до Эйгона III Драконьей Погибели. Книга будет включать в себя подробную историю гражданского противостояния Таргариенов, "Танец драконов", а также истории "Принцесса и королева" и "Разбойный принц", которые ранее выходили в сокращенном виде.

Дата публикации, рассказал Мартин, пока не утверждена, но вполне вероятно, что первый том издания "Пламя и кровь" выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года. Работа над вторым томом может занять еще несколько лет.

В своем сообщении писатель также поднял тему долгожданных "Ветров зимы" - шестой и (предположительно) последней части саги "Песнь льда и пламени". "В последнее время я видел некоторые действительно странные сообщения о "Ветрах зимы" в интернете. Даже не знаю, какая обсуждаемая версия является более абсурдной - та, согласно которой я закончил книгу, но по какой-то причине не выпускаю ее, или та, по которой книги как таковой не существует. Обе версии одинаково лживы и пристрастны. Я все еще продолжаю работу. У меня есть хорошие и плохие дни, но мне нужно еще несколько месяцев. Что выйдет сначала - первый том "Пламя и кровь" или "Ветра зимы" - трудно сказать на этом этапе, но в любом случае вы получите от меня книгу о Вестеросе в 2018 году, а может, и две", - пообещал Джордж Мартин.

Ранее сообщалось, что Мартин работает одновременно над несколькими телепроектами, в том числе сериалом о постапокалиптической Африке.

Серия фэнтези-романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина стартовала в 1991 году. Изначально она была задумала как трилогия, однако в настоящее время издано пять томов. Отдельные части саги занимали первые места в списке бестселлеров The New York Times, серия также была отмечена рядом премий в области фантастической литературы. Общий тираж романов превышает 60 млн экземпляров.

"Игра престолов" - американский сериал канала HBO в жанре фэнтези, снятый по мотивам цикла романов Мартина. Премьера проекта состоялась 17 апреля 2011 года. Завершится показ саги восьмым сезоном, который выйдет на телеэкраны в 2018 году.

Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Съемки пилотного эпизода стоили HBO от пяти до 10 миллионов долларов. А весь бюджет первого сезона сериала оценивался в 50-60 миллионов. При съемках второго сезона бюджет увеличился на 15%. В шестом сезоне стоимость каждой серии достигла 10 миллионов долларов, а общая стоимость всех 10 серий составила 100 миллионов.

За свою историю сериал завоевал множество наград. В частности, на его счету 38 премий Emmy, что является непревзойденным рекордом для сериалов. Лента шесть лет подряд становилась лучшим сериалом года. Однако в этом году она впервые не попала в число номинантов, так как показ нового сезона не успел стартовать до 1 июня, что необходимо по правилам премии.