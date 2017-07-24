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Дело Жапарова просят вернуть для восполнения пробелов следствия

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для восполнения пробелов следствия. Он напомнил, что защита ранее ходатайствовала о допросе нескольких дополнительных свидетелей. Однако суд отклонил просьбу адвокатов.

"В ходе процесса было допрошено всего пять человек. Потерпевший Эмилбек Каптагаев дал показания, в которых указывается, что нет доказательств, подтверждающих вину Жапарова. Другой свидетель говорит, что якобы слышал, что брали деньги. Вы должны вернуть дело для восполнения пробелов следствия", - сказал Токтосунов.

Судья отказал в ходатайстве адвокатов

URL: http://www.vb.kg/363757
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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    Александр Брунч
    24.07.2017, 17:05
    Карма: -6
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    Плюсов: 19
    Минусов: 25
    Комментариев: 58


    Потерпевший Эмилбек Каптагаев дал показания, в которых указывается, что нет доказательств, подтверждающих вину Жапарова

    Нет доказательств? Нет, он только был взят в заложники роднёй жапарова на антикумторовском митинге, а против кумтора во всю качал Садыр Жапаров. Совпадение?

    0
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    Жалоба модератору
    Александр Брунч
    24.07.2017, 17:05
    Карма: -6
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 19
    Минусов: 25
    Комментариев: 58


    Потерпевший Эмилбек Каптагаев дал показания, в которых указывается, что нет доказательств, подтверждающих вину Жапарова

    Нет доказательств? Нет, он только был взят в заложники роднёй жапарова на антикумторовском митинге, а против кумтора во всю качал Садыр Жапаров. Совпадение?

    0
    Цитировать
    Жалоба модератору
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