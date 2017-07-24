Дело Жапарова просят вернуть для восполнения пробелов следствия

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для восполнения пробелов следствия. Он напомнил, что защита ранее ходатайствовала о допросе нескольких дополнительных свидетелей. Однако суд отклонил просьбу адвокатов.

"В ходе процесса было допрошено всего пять человек. Потерпевший Эмилбек Каптагаев дал показания, в которых указывается, что нет доказательств, подтверждающих вину Жапарова. Другой свидетель говорит, что якобы слышал, что брали деньги. Вы должны вернуть дело для восполнения пробелов следствия", - сказал Токтосунов.

Судья отказал в ходатайстве адвокатов