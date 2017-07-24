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За полгода 284 спортсмена получили стипендии на 13,9 млн сомов

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Гулиза Авазова

С начала года Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта выдало стипендии 284 спортсменам. Общая сумма стипендий составила более 13,9 млн сомов.

Как сказал замдиректора госагентства Канат Арпачиев, среди 284 спортсменов в высшую категорию входят 8 человек, которые получают по 45 тысяч сомов ежемесячно.

Помимо этого, в первой категории находятся 17 спортсменов, которым выдавали по 25 тысяч, во вторую входят 37 человек, размер стипендий которых составляет 15 тысяч, и третьей категории выдают по 8 тыс. сомов. В ней 51 спортсмен.

Кроме того, в четвертой категории находятся 66 спортсменов, получающих по 5 тыс. сомов, в пятой - по 3 тыс. сомов получает 41 человек и в последней группе выдают по 2 тыс. сомов. В эту категорию входят 64 спортсмена.

Как сообщается, стипендии выдаются в целях повышения социальной защищенности ведущих спортсменов и стимулирования высоких результатов на международной спортивной арене членам сборных команд Кыргызстана по видам спорта.

В высшую категорию стипендиатов вошли:

URL: http://www.vb.kg/363761
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, стипендия
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