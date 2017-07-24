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Судья по делу Жапарова не удовлетворил ходатайство о своем отводе

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса адвокат Шарабидин Токтосунов заявил отвод председательствующему на процессе судье Эмилю Каипову.

Он пояснил, что судья не обратил внимания на некоторые моменты в воспроизведенном на процессе видео. Также Токтосунов отметил, что отвод связан с тем, что судья отказывает стороне защиты во всех заявленных ею ходатайствах.

Судья, совещаясь на месте, отклонил ходатайство о своем отводе и объявил начало прений сторон.

URL: http://www.vb.kg/363762
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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