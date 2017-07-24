В Кыргызстане аккредитовали еще одну федерацию смешанных единоборств

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта аккредитовало Федерацию смешанных боевых искусств и панкратиона. Об этом сообщил замдиректора ведомства Канат Арпачиев.

Как уточняется, с начала года госагентство аккредитовало всего шесть федераций, и помимо вышеперечисленной федерации, также лицензию получили Кыргызская федерация снукера, Федерация Айкур, Федерация таэквон-до ITF Кыргызстана, Федерация дзюдо среди людей с ограниченными возможностями здоровья и Федерация уличного футбола.

Стоит отметить, ранее госагентство дало аккредитацию Федерации ММА и панкратиона, после чего в Кыргызстане прошел чемпионат Азии.

Также в Кыргызстане ведут свою деятельность несколько федераций, которые проводят состязания по панкратиону и смешанным единоборствам, в том числе и так называемая Всемирная федерация кулатуу-эртаймаш (WEF), а также Федерация грэпплинга и другие.

Для регистрации в Министерстве юстиции достаточно того, чтобы в названии федераций было немного различий, после чего станет возможным получить аккредитацию в госагентстве.