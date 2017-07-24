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O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей!

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Ежегодно тысячи жителей и гостей столицы с нетерпением ждут самый яркий и запоминающийся фестиваль лета, который неизменно становится главным музыкальным событием года. Отгремел в буквальном смысле слова 15-й юбилейный O!PEN AIR 2017, который организовали мобильный оператор О! и клуб Promzona. Официальным партнером события выступила компания "Балтика".

Уже сейчас можно смело сказать, что этот фестиваль стал знаковым и самым мощным! Тонны небывалого звука и света, сценического оборудования были доставлены на площадку, чтобы обеспечить незабываемое зрелище для жителей Бишкека и гостей столицы. Безопасность собравшихся обеспечивали сотни сотрудников правопорядка. С фестивальной площадки зрители вели прямые трансляции в Instagram и Facebook, проставлено более тысячи хэштегов, отправлено более сотни гигабайтов эмоций в сети мобильного оператора О!. Было очень жарко во всех смыслах, но это не помешало всем нам ощутить невероятную энергию и зарядиться незабываемыми впечатлениями!

В этом году все складывалось как никогда – уже в 15.00 на площадку прибыла первая сотня зрителей, приятным сюрпризом для которой стал саундчек самого Noize MC.

Открыли O!PEN AIR 2017 ведущие шоу, которыми, к слову, стали ребята с неугасаемой энергией - Андрей Раевский и безбашенный Денис Муравьёв. На большой сцене стартовали официальные выступления бэндов в стиле рок. "Зажгли" музыканты-единомышленники: дебютанты большой сцены – группа RMD (Render my dreams), авторский коллектив – группа VESTA, яркие представители бишкекской рок-тусовки – группа Свободный Режим и самобытный столичный бэнд "МузEcology". И вот, наконец, на пике разогрева появился предпоследний коллектив, резиденты клуба Promzona, зажигательные MARS'эль!

"Мы с друзьями приехали сегодня специально из Алматы. Атмосфера очень нравится! Мы вот даже футболочки фирменные получили. Всё очень круто!" - делится впечатлениями Екатерина.

Поклонники хэдлайнера фестиваля – легендарного Noize MC, затаив дыхание, вели обратный отсчёт времени до выхода своего кумира. Со сцены исходила такая энергия, что ни один зритель не мог устоять на месте. Молодежь то и дело кричала: "Noize MC, Noize MC, Noize MC!".

"Нас здесь больше 10 тысяч человек. Мы с вами вместе – это невероятная энергия и этой энергий нужно делиться! Мы – мобильный оператор О! созданы как раз для того, чтобы вы могли делиться друг с другом самым важным, и в этом году мы строим лучшую 4G сеть в стране. А сейчас давайте посмотрим и почувствуем, наконец, как нас много, все вместе мы назовём лучший тариф для смартфона! – Тысячи зрителей трижды скандировали: "Переходи на О!". – Вы просто супер! Спасибо вам! Спасибо, Promzona! Спасибо, "Балтика"! Встречайте – невероятный Noize MC!!!" – кричал вместе с тысячной толпой менеджер мобильного оператора О! Юрий Челбаков.

Децибелы зашкалили, наступил тот самый момент – на сцене легенда! Речитативы Noize MC пробирали до "мурашек", зрители в едином порыве подпевали любимым трекам. Этот 15-й международный музыкальный фестиваль O!PEN AIR 2017 надолго оставит в памяти киловатты мощного звука и ощущения бесконечного драйва!

Смотрите фотоотчеты с O!PEN AIR 2017, отмечайте себя, делитесь с друзьями:

  1. на официальной странице мобильного оператора О! в социальной сети Facebook
  2. фотоотчет Дмитрия Бондарева (следите за обновлениями).

URL: http://www.vb.kg/363764
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#O!
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