Атамбаев: Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова

"Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова. Это не агитация, а мое мнение", - заявил Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате, где прошла итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана.

"У Омурбека Бабанова большое будущее, он отличный человек. Но будет он президентом или нет, не знаю, и админресурс тут ни при чем. Если вы нашли доказательства использования админресурса, отнесите их в прокуратуру или мне, но не надо голословными быть и распускать слухи. Бабанов хорошо работает. Когда в 2010 году хотели его задержать, я заступился за него. Перестаньте распускать слухи. Их не Бабанов с Жээнбековым распускают", – заявил глава государства.