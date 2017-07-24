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Атамбаев: Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова

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Руслан Изреков

"Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова. Это не агитация, а мое мнение", - заявил Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате, где прошла итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана.

"У Омурбека Бабанова большое будущее, он отличный человек. Но будет он президентом или нет, не знаю, и админресурс тут ни при чем. Если вы нашли доказательства использования админресурса, отнесите их в прокуратуру или мне, но не надо голословными быть и распускать слухи. Бабанов хорошо работает. Когда в 2010 году хотели его задержать, я заступился за него. Перестаньте распускать слухи. Их не Бабанов с Жээнбековым распускают", – заявил глава государства.

URL: http://www.vb.kg/363767
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Алена Есикова
25.07.2017, 00:30
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Комментариев: 20


"У Омурбека Бабанова большое будущее, он отличный человек. Но будет он президентом или нет, не знаю,

Атамбаев мог раскритиковать в пух и прах основного конкурента Сооронбая Жээнбекова, но не стал использовать время для чёрного пиара и понижение рейтингов Бабанова. Учитесь политические деятели, как ведут себя истинные демократы.

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