Сариев: Президент исходит из реальной ситуации, говоря о поддержке Бабанова

Президент исходит из реальной ситуации, говоря о том, что поддержал бы Бабанова, сказал политолог Марс Сариев, комментируя сегодняшнее заявление Алмазбека Атамбаева на итоговой пресс-конференции в госрезиденции г. Чолпон-Ате.

Напомним, глава государства сказал, что если бы не было кандидата от СДПК, он бы поддержал Омурбека Бабанова на будущих выборах президента.

"Он, вероятно, имеет в виду, что потенциал Бабанова очень высок, высок его рейтинг. Глава государства исходит из реальности, что именно Бабанов составит конкуренцию кандидатуре от СДПК. Скорее всего, будет второй тур выборов. И из всех кандидатов Бабанов будет реальным претендентом", - сказал Сариев.

Также глава государства заявил, что админресурс не скажется на результатах выборов и призвал сообщать о фактах применения административного ресурса в прокуратуру. По мнению политолога, таким образом, с одной стороны Атамбаев дал карт-бланш для борьбы с подобными фактами. Но с другой, полностью без админресурса провести выборы все равно не получится.

"Конечно, на этот раз все будет по-другому. Скажем, подтасовки электронного голосования будет очень сложно сделать. Но админресурс, хочет Атамбаев или нет, все равно будет. Потому что это уже рефлекс на местах. Это слишком сложно, уровень развития Кыргызстана, отсутствие политической культуры не позволяют надеяться на то, что совсем не будет использоваться", - резюмировал Сариев.