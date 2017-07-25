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В КР пройдет 32-е заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ

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ВБ

В городе Чолпон-Ате 3-4 августа состоится 32-е заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

На заседании ожидается участие министров культуры государств-участников СНГ, руководства Исполнительного комитета СНГ и руководителей базовых организаций СНГ по сотрудничеству в области музыки, образования в сфере культуры и искусства, а также музейного дела.

На повестке дня стороны будут рассматривать вопрос выполнения основных мероприятий в рамках сотрудничества стран Содружества в области культуры на 2016-2020 годы, обсуждать реализации решения Совета глав государств СНГ об адаптации Содружества к современным реалиям от 16 сентября 2016 года и инвентаризацию договорно-правовой базы СНГ по сотрудничеству в области культуры.

Также стороны обсудят проведение международной выставки ART EXPO государствами-участниками Содружества, реализацию межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Туркменистане и рассмотрят проект плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ.

URL: http://www.vb.kg/363774
Теги:
Министерство культуры и туризма, СНГ
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