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В Таласской области будет проведен капремонт областной и районной больниц

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ВБ

Социальной сфере уделяется всё большее внимание со стороны государства. Мы работаем над ее поэтапным развитием. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в ходе ознакомления строительства социальных объектов в Таласской области.

По его словам, если ранее большое внимание уделялось дошкольному и школьному образованию, сейчас акцент делается на сферу здравоохранения.

Глава правительства посетил Таласскую областную больницу, затем осмотрел состояние инфекционного отделения Таласской районной больницы.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев сообщил премьер-министру, что здания этих двух медучреждений находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим их ежегодно приходится закрывать на 10-15 дней на косметический ремонт, что приводит к срыву лечебного процесса.

Жээнбеков поручил разработать проектно-сметную документацию для типового варианта нового здания инфекционного отделения Таласской районной больницы. А также выделить необходимые денежные средства для строительства. Кроме того, госагентству жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры поручено составить дефектный акт и рассчитать, сколько средств потребуется на ремонт Таласской областной больницы.

Кроме того, премьер-министр изучил ход строительства детских садов в селах Жон-Арык Таласского района и Каныш Кыя Кара-Бууринского района, где также осмотрел состояние средней школы.

Соответствующим госорганам поручено ускорить проведение строительства образовательных учреждений и завершить все необходимые мероприятия до конца текущего года.

URL: http://www.vb.kg/363780
Теги:
детский сад, здравоохранение, Талас, Таласская область, школа, Сооронбай Жээнбеков
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