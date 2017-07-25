В Таласской области будет проведен капремонт областной и районной больниц

Социальной сфере уделяется всё большее внимание со стороны государства. Мы работаем над ее поэтапным развитием. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в ходе ознакомления строительства социальных объектов в Таласской области.
По его словам, если ранее большое внимание уделялось дошкольному и школьному образованию, сейчас акцент делается на сферу здравоохранения.
Глава правительства посетил Таласскую областную больницу, затем осмотрел состояние инфекционного отделения Таласской районной больницы.
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев сообщил премьер-министру, что здания этих двух медучреждений находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим их ежегодно приходится закрывать на 10-15 дней на косметический ремонт, что приводит к срыву лечебного процесса.
Жээнбеков поручил разработать проектно-сметную документацию для типового варианта нового здания инфекционного отделения Таласской районной больницы. А также выделить необходимые денежные средства для строительства. Кроме того, госагентству жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры поручено составить дефектный акт и рассчитать, сколько средств потребуется на ремонт Таласской областной больницы.
Кроме того, премьер-министр изучил ход строительства детских садов в селах Жон-Арык Таласского района и Каныш Кыя Кара-Бууринского района, где также осмотрел состояние средней школы.
Соответствующим госорганам поручено ускорить проведение строительства образовательных учреждений и завершить все необходимые мероприятия до конца текущего года.