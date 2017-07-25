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Американская компания будет вживлять своим сотрудникам чипы

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Фирма Three Square Market стала первой компанией в США, которая объявила о планах в ближайшее время вживить всем своим сотрудникам в руку микрочип, пишет Би-би-си.

Фирма предлагает вживлять крошечную микросхему радиочастотной идентификации (RFID) бесплатно и уверяет, что скоро все компании последуют ее примеру.

Чип размером с рисовое зернышко стоит около 300 долларов США и позволит сотрудникам компании простым прикосновением открывать двери, логиниться в компьютер и даже покупать еду.

На сегодняшний день 50 сотрудников компании уже изъявили желание стать наполовину людьми, а наполовину - ходячими кредитными картами.

Патрик Макмуллан из Three Square Market не считает эту идею антиутопическим кошмаром, а напротив, уверен, что скоро каждый захочет получить свой собственный микрочип.

"Международный рынок широко открыт, и мы полагаем, что именно тот, кто первым захватит эту площадку, будет определять траекторию всего рынка в будущем", - считает Макмуллан.

Компания, которая предоставляет услуги "микрорынков" самообслуживания (так выглядит новая альтернатива автоматам по продаже различных товаров) для бизнеса во всем мире, взяла на вооружение идею микрочипирования, уже реализованную в Швеции, где так называемые "биохакеры" вживляют крошечные устройства добровольцам уже по меньшей мере три года.

Three Square Market сотрудничает с шведской компанией BioHax над внедрением этой новой технологии, которая, как там считают, в скором будущем превратится в совершенно заурядный способ оплаты и идентификации владельцев. Только вместо кредитной карты или телефона будет микрочип между большим и указательным пальцами.

Как отреагировали сотрудники?

В то время как большинство людей, наверное, дважды подумают, прежде чем согласиться на вживление чипа, сотрудники Three Square Market, похоже, в массе своей относятся к идее чипирования спокойно и не переживают по этому поводу.

Из 85 сотрудников головного офиса компании 50 человек без колебаний вызвались стать добровольцами, сообщил Би-би-си вице-президент по международному развитию Тони Данна.

Можно ли отслеживать чипы?

Данна признает, что этот вопрос будет неизбежно возникать у всех, кто захочет пройти процедуру чипирования.

"Но у этого чипа нет возможности отслеживания при помощи GPS, - объясняет он. - Это действительно ровно такой же чип, как тот, что есть на любой кредитной карте".

Как его вставляют - и как его вытащить?

Данна объясняет, что основной смысл чипа как раз в удобстве.

Он надеется, что рано или поздно чип заменит все то, что обычно человек хранит в кошельке: от электронных ключей до кредитной карты и удостоверения личности. На данный момент это просто стремление облегчить жизнь тем, кто работает в офисе Three Square Market.

Удобной сделали и процедуру установки и удаления чипа.

"Вставить и вытащить чип занимает около двух секунд", - заверил Данна Би-би-си. Вставляется он при помощи "выстрела" из специального шприца, а вынимается - при желании - не сложнее, чем обычная заноза.

Что делать, если тебя ограбят?

Как и все в жизни, такое может произойти. Но, говорит Данна, по крайней мере, вся важная информация будет собрана в одном месте, а значит, можно будет мгновенно заблокировать сразу все карты и доступ к другим электронным данным.

URL: http://www.vb.kg/363782
Теги:
США
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