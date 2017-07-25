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Израиль уберет металлоискатели у подходов к Храмовой горе

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Кабинет министров Израиля после нескольких часов совещания решил убрать металлоискатели, которые стоят у подходов к Храмовой горе. Их заменят другими, более высокотехнологичными средствами для обеспечения безопасности. Об этом, как передает DW, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сегодня, 25 июля.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима. Это привело к массовым столкновениям сил правопорядка с палестинцами 20 июля, в которых были ранены 20 человек. Опасаясь новых столкновений, власти запретили проход на пятничную молитву 21 июля мужчинам-мусульманам моложе 50 лет. Столкновения продолжились и 21 июля. В Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан погибли шесть и были ранены около 400 человек.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ответ объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока страна не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.

URL: http://www.vb.kg/363783
Теги:
Израиль, Палестина
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