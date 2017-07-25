СМИ: КНДР может провести ракетное испытание в канун национального праздника

КНДР в ближайшее время может осуществить очередной запуск ракеты. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США.

Как сообщает RT со ссылкой на CNN, транспортные средства, перевозящие оборудование для запуска баллистических ракет, были замечены в Кусоне.

По словам анонимного представителя Пентагона, когда происходила фиксация подобной техники в предыдущих случаях, то запуск ракеты происходил в течение шести дней.

Отмечается, что Пхеньян может приурочить пуск к национальному празднику в честь окончания Корейской войны, который празднуется 27 июля.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Северная Корея близка к клубу ядерных держав.