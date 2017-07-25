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Катар заявил о готовности к диалогу с организаторами блокады

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Катар готов к предметному диалогу со странами-организаторами блокады. Об этом заявил глава минобороны страны Халид аль-Аттыйя, передает Росбалт со ссылкой на РИА "Новости".

Эмир Катара ранее отметил, что Катар готов к диалогу при условии, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела государства и диктовать условия.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и завершили все контакты с ближневосточной страной, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

URL: http://www.vb.kg/363785
Теги:
Катар
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