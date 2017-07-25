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В Ошской области в реке утонули женщина и 12-летний мальчик

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Родион Решетов

В Ошской области утонул мальчик 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По данным ведомства, мальчик захлебнулся водой, когда купался в реке Ак-Буура. В тот же день узбекистанские пограничники обнаружили его. После чего тело было передано родственникам.

В МЧС также сообщили, что в это же время в городе Оше произошел еще один инцидент: 54-летняя женщина утонула в канале Яккалик, когда набирала воду.

"Ее тело было обнаружено в селе Нариман, после чего оно было передано сотрудникам милиции, - говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/363788
Теги:
МЧС, Ошская область, утопленник
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