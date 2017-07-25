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Во время теракта в Пакистане граждан КР среди погибших и пострадавших нет

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ВБ

Во время теракта в Пакистане граждан КР среди погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

24 июля в 15.55 по местному времени в районе старого овощного рынка Кот Лакхпат в пригороде г. Лахор (Пакистан) произошел террористический акт, устроенный террористом-смертником.

Жертвами теракта стали 26 человек, включая 9 полицейских, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Движение Талибан Пакистан".

По предварительной информации посольства КР в Пакистане, среди погибших и пострадавших граждан КР нет.

URL: http://www.vb.kg/363789
Теги:
МИД, Пакистан, теракт
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