Атамбаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана

24 июля по инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе разговора были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках региональных и многосторонних международных организаций. Отмечено о наличии большого потенциала для развития двусторонних связей по всем направлениям сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов развития мировой экономики и политики.