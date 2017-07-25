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Атамбаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана

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ВБ

24 июля по инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе разговора были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках региональных и многосторонних международных организаций. Отмечено о наличии большого потенциала для развития двусторонних связей по всем направлениям сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов развития мировой экономики и политики.

URL: http://www.vb.kg/363790
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Гурбангулы Бердымухамедов
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