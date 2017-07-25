Погода
$ 68.40 - 68.72
€ 79.49 - 80.31

Российский альпинист погиб при восхождении на пик Ленина

205  0
www

23 июля при восхождении на пик Ленина на границе Кыргызстана и Таджикистана погиб российский альпинист Юрий Курмачев. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на альпинистский портал risk.ru. Известно, что все произошло на высоте 6100 метров, однако причины трагедии пока не уточняются. По информации, тело пока удалось спустить только на высоту 5100 метров, идти дальше мешает непогода.

Юрий Курмачев – доцент кафедры высшей математики № 2 Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. Он опытный альпинист, мастер спорта, имеет звание "Снежный барс России" за покорение вершин-семитысячников, их на счету Курмачева около 20. На роковом для себя пике Ленина он был восемь раз. Это – девятый.

Именитому альпинисту было 68 лет, у него остались жена и двое детей - 29 и 32 лет.

URL: http://www.vb.kg/363793
Теги:
альпинизм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  