Российский альпинист погиб при восхождении на пик Ленина

23 июля при восхождении на пик Ленина на границе Кыргызстана и Таджикистана погиб российский альпинист Юрий Курмачев. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на альпинистский портал risk.ru. Известно, что все произошло на высоте 6100 метров, однако причины трагедии пока не уточняются. По информации, тело пока удалось спустить только на высоту 5100 метров, идти дальше мешает непогода.

Юрий Курмачев – доцент кафедры высшей математики № 2 Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. Он опытный альпинист, мастер спорта, имеет звание "Снежный барс России" за покорение вершин-семитысячников, их на счету Курмачева около 20. На роковом для себя пике Ленина он был восемь раз. Это – девятый.

Именитому альпинисту было 68 лет, у него остались жена и двое детей - 29 и 32 лет.