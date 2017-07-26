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13 ведущих гребцов Кыргызстана проводят подготовку к чемпионату мира

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ проводит подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 23 по 28 августа в Чехии.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, учебно-тренировочные сборы команды продлятся до 31 июля. Отметим, сборная базируется близ водохранилища Ала-Арча и на все значимые международные состязания спортсмены готовятся там.

Команду готовит главный тренер сборной Олег Роганов и старший тренер Елена Буханцова. На сборы Дирекция по олимпийским видам спорта выделила 75 тысяч сомов.

Состав сборной:

  1. Игорь Дорофеев
  2. Максим Бондарь
  3. Александр Бондарь
  4. Руслан Молтаев
  5. Кирилл Бондарь
  6. Тилек Сатыбалдиев
  7. Елена Рыбалова
  8. Аль-Маджид Максутов
  9. Мурат Сатыбалдиев
  10. Максим Сердитов
  11. Елизавета Буханцова
  12. Эрлан Султангазиев
  13. Анастасия Снопкова

URL: http://www.vb.kg/363799
Теги:
гребля, чемпионат
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