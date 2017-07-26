13 ведущих гребцов Кыргызстана проводят подготовку к чемпионату мира

Сборная Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ проводит подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 23 по 28 августа в Чехии.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, учебно-тренировочные сборы команды продлятся до 31 июля. Отметим, сборная базируется близ водохранилища Ала-Арча и на все значимые международные состязания спортсмены готовятся там.

Команду готовит главный тренер сборной Олег Роганов и старший тренер Елена Буханцова. На сборы Дирекция по олимпийским видам спорта выделила 75 тысяч сомов.

Состав сборной: