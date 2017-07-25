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Хамство на пляже Иссык-Куля. Внедорожник встал у самого озера

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Родион Решетов

В СМИ появился видеоролик, на котором водитель черного внедорожника спокойно проехал по пляжу озера Иссык-Куль на своем авто в поисках удобного места.

Причем его абсолютно не смутило, что вокруг загорали отдыхающие и бегали дети. Владелец иномарки сделал вальяжный круг, чтобы найти у самого берега удобное место для парковки и отдыха.

Как отмечается, автохама зафиксировали на одном из пляжей в селе Бостери.

Стоит отметить, это не единичный случай проявления бескультурья.

Накануне в социальных сетях также была опубликована фотография автомобиля марки "Мерседес" без госномера на территории пляжной зоны в селе Бостери.

URL: http://www.vb.kg/363800
Теги:
Иссык-Кульская область
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