Хамство на пляже Иссык-Куля. Внедорожник встал у самого озера

В СМИ появился видеоролик, на котором водитель черного внедорожника спокойно проехал по пляжу озера Иссык-Куль на своем авто в поисках удобного места.

Причем его абсолютно не смутило, что вокруг загорали отдыхающие и бегали дети. Владелец иномарки сделал вальяжный круг, чтобы найти у самого берега удобное место для парковки и отдыха.

Как отмечается, автохама зафиксировали на одном из пляжей в селе Бостери.

Стоит отметить, это не единичный случай проявления бескультурья.

Накануне в социальных сетях также была опубликована фотография автомобиля марки "Мерседес" без госномера на территории пляжной зоны в селе Бостери.