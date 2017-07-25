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Для "Кыргыз темир жолу" разработали план антикоррупционных мер

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ВБ

Для государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" разработали план антикоррупционных мер. Документ одобрила рабочая группа Совета безопасности по контролю за реализацией госстратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания.

План включает в себя более 40 мероприятий, направленных на устранение выявленных рисков коррупции в компании. Напомним, коррупционные зоны встречаются в  вопросах формирования и исполнения бюджета,  использования имущества и ресурсов, кадровой политики.

В целях ликвидации причин системной коррупции, связанных со значительным завышением стоимости строительных работ,  товарно-материальных затрат, в числе рекомендаций экспертов Совета безопасности – разработать методику планирования и определения цен, объемов, необходимых затрат.

Учитывая акты Счетной палаты, свидетельствующие о финансовых нарушениях в вопросах госзакупок, рабочая группа предложила ряд рекомендаций для исключения возможных коррупционных сговоров между заказчиками и исполнителями. А Министерству транспорта и дорог рекомендовано усилить контроль за процессами проведения тендеров.

Рабочая группа также отметила важность наведения соответствующего порядка в вопросе сдачи в аренду помещений и территорий нацкомпании. Как отмечалось ранее, процедура отбора арендаторов непрозрачна, что может свидетельствовать о возможных рисках получения коррупционных доходов. Поэтому эксперты предложили систематизировать эту деятельность, в частности, разработать положение, регулирующее порядок сдачи в аренду.

В антикоррупционный план, учитывая неэффективную работу компании по взысканию задолженности с арендаторов, что также было отражено в  актах Счетной палаты, включен и ряд мер, усиливающих контроль этого вопроса.

Кроме того, с учетом коррупционных рисков, связанных с деятельностью филиалов нацкомпании, предложено совместно с Фондом по управлению госимуществом изучить вопрос оптимизации структуры компании.

 Сообщается, что "Кыргыз темир жолу" в скором времени приступит к реализации плана по демонтажу коррупции.

URL: http://www.vb.kg/363802
Теги:
коррупция, Кыргыз темир жолу
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