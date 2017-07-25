Для "Кыргыз темир жолу" разработали план антикоррупционных мер

Для государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" разработали план антикоррупционных мер. Документ одобрила рабочая группа Совета безопасности по контролю за реализацией госстратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания.

План включает в себя более 40 мероприятий, направленных на устранение выявленных рисков коррупции в компании. Напомним, коррупционные зоны встречаются в вопросах формирования и исполнения бюджета, использования имущества и ресурсов, кадровой политики.

В целях ликвидации причин системной коррупции, связанных со значительным завышением стоимости строительных работ, товарно-материальных затрат, в числе рекомендаций экспертов Совета безопасности – разработать методику планирования и определения цен, объемов, необходимых затрат.

Учитывая акты Счетной палаты, свидетельствующие о финансовых нарушениях в вопросах госзакупок, рабочая группа предложила ряд рекомендаций для исключения возможных коррупционных сговоров между заказчиками и исполнителями. А Министерству транспорта и дорог рекомендовано усилить контроль за процессами проведения тендеров.

Рабочая группа также отметила важность наведения соответствующего порядка в вопросе сдачи в аренду помещений и территорий нацкомпании. Как отмечалось ранее, процедура отбора арендаторов непрозрачна, что может свидетельствовать о возможных рисках получения коррупционных доходов. Поэтому эксперты предложили систематизировать эту деятельность, в частности, разработать положение, регулирующее порядок сдачи в аренду.

В антикоррупционный план, учитывая неэффективную работу компании по взысканию задолженности с арендаторов, что также было отражено в актах Счетной палаты, включен и ряд мер, усиливающих контроль этого вопроса.

Кроме того, с учетом коррупционных рисков, связанных с деятельностью филиалов нацкомпании, предложено совместно с Фондом по управлению госимуществом изучить вопрос оптимизации структуры компании.

Сообщается, что "Кыргыз темир жолу" в скором времени приступит к реализации плана по демонтажу коррупции.