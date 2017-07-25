Юные борцы-вольники Кыргызстана взяли три бронзы чемпионата Азии

Борцы Кыргызстана завоевали три бронзовые медали на чемпионате Азии по вольной борьбе среди кадетов, прошедшем в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в состязаниях по вольной борьбе разыгрывались также десять комплектов медалей, и борцы сборной Кыргызстана были представлены во всех категориях. Однако призовые места достались не всем.

В первый день состязаний бронзовую медаль принес Бекзат Алмаз уулу, заняв третье место в весе до 42 кг.

Во второй день борцы принесли в копилку сборной еще две бронзы, в частности в категории до 70 кг Каныбек Абдылхаиров и Фарход Тешебаев (до 100 кг).

Совсем немного не хватило, чтобы взобраться на пьедестал почета Абдымалику Карачову, Кадыржану Кыргызбаеву, Шайлообеку Кароолбекову и Илимбеку Назарову. В своих весовых категориях они стали пятыми.

В итоговом зачете сборная Кыргызстана по вольной борьбе заняла 9-е место среди 11 команд.

Напомним, также в Бангкоке прошел чемпионат по греко-римской борьбе, где сборная Кыргызстана завоевала семь медалей, из которых одно золото, два серебра и три бронзы. В командном зачете кыргызстанцы заняла третье место. Также по женской борьбе у Кыргызстана одна медаль, серебро взяла Нураида Анаркулова.