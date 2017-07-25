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На Иссык-Куле дан старт II Военно-спортивным играм дружественных армий СНГ

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ВБ

Сегодня, 25 июля, г. Балыкчы состоялась церемония открытия Вторых Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Игры проводятся на базе учебного центра "Эдельвейс" с участием более 300 военнослужащих, представляющих вооруженные силы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. Узбекистан заявлен в играх в качестве наблюдателя.

В программу включены соревнования по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью, командирским стартам.

Открывая игры, заместитель начальника ГШ ВС КР К.Орозматов тепло поприветствовал гостей и участников, пожелал удачи и спортивных побед и отметил, что подобные мероприятия являются ярким примером дружбы и взаимопонимания, способствуют развитию и укреплению военного сотрудничества между государствами.

В свою очередь представители участвующих команд дружественных армий СНГ поблагодарили кыргызскую сторону за теплый прием и заботу о спортсменах, а также отметили высокую степень готовности спортивных объектов соревновательного, тренировочного комплекса и в общем всей инфраструктуры игр, что говорит о большой проделанной работе Кыргызской Республики и ее Вооруженных сил в целях достойного проведения игр.

Игры продлятся до 2 августа 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/363804
Теги:
Иссык-Кульская область, СНГ, спорт, Генеральный штаб
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