В Бооме произошло ДТП со смертельным исходом. Милиция проводит экспертизу

По факту ДТП, произошедшего в Боомском ущелье 24 июля, проводится автотехэкспертиза. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Иссык-Кульской области. Напомним, ранее сообщалось, что примерно в 21.00 на автодороге Бишкек - Балыкчы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ударился о бетонное ограждение, в результате аварии пострадали четыре человека.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля марки "Фольксваген Венто" скончался на месте. Он не справился с управлением и врезался в ограждение. По предварительной версии, он превысил скоростной режим. Более подробная информация будет известна позднее, отметили в УВД.

"На месте погиб водитель, житель села Кош-Коргон Чуйской области, 1991 года рождения, К.у.О. Пострадавшими оказались также жители села Кош-Коргон. Сейчас материалы данного дела рассматривает ОВД Тонского района, в настоящее время назначена автотехэкспертиза и по ее заключению выяснится причина ДТП", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В свою очередь в Минздраве отмечают, что в территориальную больницу города Балыкчы были доставлены двое пострадавших от ДТП. Врачи диагностировали у них следующие травмы: