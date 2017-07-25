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В Бооме произошло ДТП со смертельным исходом. Милиция проводит экспертизу

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Родион Решетов

По факту ДТП, произошедшего в Боомском ущелье 24 июля, проводится автотехэкспертиза. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Иссык-Кульской области. Напомним, ранее сообщалось, что примерно в 21.00 на автодороге Бишкек - Балыкчы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ударился о бетонное ограждение, в результате аварии пострадали четыре человека.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля марки "Фольксваген Венто" скончался на месте. Он не справился с управлением и врезался в ограждение. По предварительной версии, он превысил скоростной режим. Более подробная информация будет известна позднее, отметили в УВД.

"На месте погиб водитель, житель села Кош-Коргон Чуйской области, 1991 года рождения, К.у.О. Пострадавшими оказались также жители села Кош-Коргон. Сейчас материалы данного дела рассматривает ОВД Тонского района, в настоящее время назначена автотехэкспертиза и по ее заключению выяснится причина ДТП", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В свою очередь в Минздраве отмечают, что в территориальную больницу города Балыкчы были доставлены двое пострадавших от ДТП. Врачи диагностировали у них следующие травмы:

  1. Б.у.Д., 1994 г.р. ДЗ: ушиб головного мозга, переломы, множественные ушибы и ссадины, внутричерепная гематома. Госпитализирован в отделение реанимации, состояние тяжелое.
  2. Б.у.У, 1994 г.р. ДЗ: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей поясничного отдела. Госпитализирован в отделение травматологии. Состояние средней тяжести.

URL: http://www.vb.kg/363808
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Минздрав, УВД
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