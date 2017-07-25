Молодежь Кыргызстана и Таджикистана вместе построила школьную библиотеку

30 молодых ребят из приграничных районов, сел Кыргызстана и Таджикистана, а также местные жители построили библиотеку в единственной школе приграничного села Таш-Тумшук в рамках летнего волонтерского лагеря. Отметим, населенный пункт находится в Баткенской области и расположен близ анклава Ворух.

По словам участницы из Таджикистана Бахромзод Кутбинисо, такие мероприятия объединяют молодежь двух стран. "Живя в приграничном селе рядом с кыргызской территорией, мне никогда не приходилось с ними разговаривать, и у меня сложилось стереотипное мнение о них. В течение 7 дней, трудясь и получая знания бок о бок, я полностью поменяла свое мнение. Оказалось, что они такие же ребята, как и мы. Лагерь нас объединил и дал возможность узнать друг друга лучше", - отметила она.

Также в рамках лагеря была организована акция по сбору книг для школьников. Так, со всего Кыргызстана собрали около 600 книг, которые переданы школьной администрации.

Для справки: Село Таш-Тумшук является маленькой кыргызской территорией, расположенный в шахматном порядке внутри таджикского анклава Ворух, где проживают около 50 семей. Много лет в селе не было школы. Ребятам приходилось пересекать анклав Ворух и учиться в соседнем селе, которое находится в 10-ти километрах.

В 2010 году методом ашара жители построили маленькую школу, в которой есть только классные кабинеты и нет спортзала, столовой, актового зала.

Лагерь прошел в рамках проекта "Приграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития" финансируется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Швейцарским агентством по сотрудничеству (SDC) и Фондом миростроительства ООН, и реализуется в партнерстве с Общественным объединением YouthofOsh и правительством КР. Проект направлен на продвижение миростроительства, межнациональной дружбы, добрососедских отношений и межэтнической толерантности.