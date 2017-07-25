Прямо беда с мусорными баками. Контейнеры установили на пешеходном переходе

В столице после начала массовой установки мусорных контейнеров большое количество горожан недоумевают: по каким критериям выбирается место для их установки?

Стоит отметить, иной раз действительно сложно представить, какую цель преследовали проектировщики. И в большинстве случаев это остается загадкой. Одни площадки под мусорные баки устанавливают прямо перед домами горожан, невзирая на нормы санитарии. Другие устанавливают на перекрестках, тем самым закрывая обзор для автомашин.

Сейчас же пользовательница социальной сети Facebook Зумрад Алиева опубликовала свое негодование: почему в Кызыл-Аскере контейнеры установлены прямо на пешеходном переходе?

"Такое ощущение, что больше некуда было их поставить? А до пешеходов им и дела нет! Переходите, как хотите? Куда смотрят наши службы обеспечения порядка и чистоты?" - задается вопросом она.