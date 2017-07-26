Геологи проведут бурение затонувшего континента Зеландия

Международная коллаборация IODP отправляет в море экспедицию для добычи образцов с затонувшего континента Зеландия, пишет Naked Science.

Любопытная геологическая гипотеза предполагает, что Новая Зеландия и близлежащие острова - это вершины не просто подводного хребта, но целого отдельного континента, Зеландии. Пусть небольшого (в половину Австралии), но вполне самостоятельного, отколовшегося и от Австралии, и от Антарктиды многие десятки миллионов лет назад.

Недавно международная коллаборация IODP (International Ocean Discovery Program – "Интернациональная программа исследований океана") объявила, что задачей ее очередной геологической экспедиции станет бурение подводных пород Зеландии. Команда из пары десятков ученых на судне JOIDES Resolution должна провести бурение на шести участках Тасманового моря, на глубине от одного до пяти километров, чтобы собрать образцы пород и со дна, и с глубины 300–800 м ниже. Ожидается, что они позволят подтвердить модную гипотезу о затонувшем континенте и заодно раскроют интересные подробности этого процесса.

По современным данным, Австралия, Антарктика (и, видимо, Зеландия) большую часть времени своей долгой жизни были частями единого континента, который раскололся где-то между 120 и 60 млн лет назад. Крошечная (по континентальным меркам) Зеландия ушла бы под другие плиты совершенно, однако породы ее достаточно легки, к тому же около 50 млн лет назад Тихоокеанская плита начала заходить под Зеландию, подняв ее над водой и создав зону активного вулканизма - ту Новую Зеландию, которую мы знаем сегодня. Как это происходило и с чем было связано?

Возможно, экспедиция IODP 371 выяснит что-нибудь новое на этот счет. Исследовательское судно JOIDES Resolution выходит из Австралии 27 июля 2017 г., экспедиция продлится около двух месяцев, после чего ученые займутся анализом собранных проб.