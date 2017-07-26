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Архив США опубликовал свыше 3 тысяч документов по делу об убийстве Кеннеди

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24 июля Национальный архив США опубликовал в интернете часть документов, касающихся убийства президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, пишет TJournal. В этой части архива 3810 документов, из которых 441 был полностью засекречен, а 3369 выпускались с редакцией. Эти материалы доступны в настоящее время только в сети, доступ к их бумажным версиям планируют разрешить позднее.

В числе рассекреченных материалов - 17 аудиофайлов интервью Юрия Носенко, экс-офицера КГБ, бежавшего из СССР в США в 1964 году. Он утверждал, что был ответственным за дело Ли Харви Освальда, когда тот посещал Советский Союз. Допросы проводились в январе, феврале и июле 1964 года.

Документы опубликованы в соответствии с законом 1992 года, который предписывает рассекретить материалы об убийстве Кеннеди в течение 25 лет после его принятия. В ноябре 1992 года Национальный архив создал архив документов об убийстве Кеннеди, состоящий из примерно пяти миллионов документов. Большинство из них было рассекречено и опубликовано с конца 1990-х годов.

URL: http://www.vb.kg/363816
Теги:
США, архив
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