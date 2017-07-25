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Атамбаев: Проект "Алтайская цивилизация" необходимо продвигать дальше

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ВБ

Алмазбек Атамбаев в Госрезиденции в г. Чолпон-Ате принял заместителя директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Жибек Сыздыкову, профессора Алтайского государственного университета Юлию Лысенко и доктора филологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук Анну Дыбо. Ученые-историки принимали участие в работе Международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарат президента КР.

В ходе встречи глава государства поблагодарил гостей за приезд в Кыргызстан и активное участие в работе международного форума.

Ученые-историки поделились положительными впечатлениями как о проведении форума, так и в целом о самой идее изучения Алтайской цивилизации, подчеркнули ее актуальность и важную объединяющую роль на территории Евразии.

Президент и российские ученые-историки обсудили планы по дальнейшему продвижению проекта "Алтайская цивилизация".

Атамбаев подчеркнул особую важность глубокого изучения и популяризации идеи единства народов, имеющих общие алтайские корни с учетом того, что значительная часть истории кыргызского народа протекала на территории Алтая, а также общности языка и культуры народов алтайской языковой семьи.

URL: http://www.vb.kg/363817
Теги:
Алмазбек Атамбаев, наука, Россия
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