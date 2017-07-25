Гражданку Польши дважды чуть не похитили на Иссык-Куле

В минувшие выходные в Иссык-Кульской области несколько парней чуть не похитили гражданку Польши. Девушка рассказала отечественным СМИ, что инцидент произошел 23 июля примерно в 7.00, когда она шла к себе в пансионат.

К ней на машине подъехали четверо молодых людей и предложили подвезти. Девушка отказалась, но один из парней схватил ее за руку. Как только появилась возможность вырваться, иностранка убежала. Отдалившись на безопасное расстояние она попыталась остановить попутку, чтобы быстрее уехать.

Впрочем, здесь история не закончилась. По словам Агнешки, остановившаяся подержанная машина тоже оказалась с сюрпризом. Водитель сначала вез в нужном направлении, а затем проехал мимо.

В это время девушка заметила, что позади них едет та самая злополучная машина с четырьмя парнями. Агнешка попросила водителя ехать быстрее. Что шофер и сделал, вот только останавливаться он и не думал, говорит она.

Девушка предложила ему денег, чтобы тот оставил ее возле пансионата. Взяв деньги, мужчина повернул обратно, но опять проехал мимо. В итоге убежать удалось на ходу, когда автомобиль немного притормозил.

"Когда я вышла из машины, эти парни пытались опять подрезать меня и ехали за мной, пока я шла. Затем только одна машина становилась, я села в нее и рассказала, что меня пытались похитить. Меня отвезли в город Чолпон-Ату и там я оставила заявление", - рассказала Агнешка журналистам из Кыргызстана.

Она также добавила, что в милиции сотрудники органов шутили, неужели она не хочет выйти замуж. Ведь ее пытались похитить, чтобы жениться. И раз она носит платье определенной длины, то она сама спровоцировала парней.