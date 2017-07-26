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Ученые: Недра Луны богаты водой

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Планетологи выяснили, что в недрах Луны действительно есть вода, однако не могут с точностью объяснить ее происхождение.

Как пишет Росбалт со ссылкой на журнал Nature Geoscience, в Брауновском университете в США изучили данные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. Ученые использовали спектральный анализ, чтобы определить химический состав древних вулканических отложений на Луна. Оказалось, что они богаты водой.

По мнению исследователей, вода попала наружу вместе с вулканическими породами. Это доказывает, что влага в недрах спутника Земли содержится до сих пор.

Вулканические частицы могут содержать около 0,05% (по массе) воды. Потенциально она может быть извлечена и использоваться в лунных миссиях.

Ранее следы воды в небесном теле были обнаружены миссиями Apollo. Кроме того, водяной лед содержится в затемненных кратерах на полюсах Луны.

URL: http://www.vb.kg/363819
Теги:
космонавтика
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