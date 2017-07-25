Отчет ЦИК: сколько тратят кандидаты в президенты на подготовку к выборам

Контрольно-ревизионная группа при ЦИК представила отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты.

В течение недели еще 8 кандидатов открыли избирательный фонд. Таким образом, по состоянию на 25 июля лишь 16 кандидатов из 37 заявленных имеют свой фонд.

Самый крупный избирательный фонд у Омурбека Бабанова (15 млн сомов) и Арстанбека Малиева (4 млн 259 тыс. 800 сомов), у Темира Сариева и Сооронбая Жээнбекова на счете имеются по 3 млн сомов.

Самые крупные затраты отмечены также в штабе Бабанова - сейчас из 15 млн сомов у него остались чуть более миллиона.

На втором месте по затратам оказался штаб Темира Сариева. С момента открытия счета его штаб израсходовал 1 млн 223 тыс. сомов.

На третьем месте оказался лидер партии "Аалам" Арстанбек Малиев. Из имеющихся 4 млн 259 тыс. команда Малиева израсходовала 115 тыс. сомов.

Команда Сооронбая Жээнбекова, который еще занимает пост премьер-министра, из имеющихся 3 млн сомов потратила лишь 14 тыс. 550.

У автора знаменитого мема "Зима не будет" Арстанбека Абдылдаева тоже внушительные затраты. Из имеющихся 815 тысяч он потратил 700 тыс. сомов.

Затраты остальных кандидатов остались на незначительном уровне.

Отметим, счета кандидатов могут пополняться.