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Жээнбеков: Золотодобытчик, производственную и экобезопасность соблюдай

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ВБ

Обеспечение производственной безопасности и соблюдение экологических норм должны быть первостепенными факторами при добыче золота. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 июля в ходе изучения деятельности предприятия "Фулл голд майнинг", занимающегося добычей золота на месторождении Иштамберды в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

На этой фабрике работают 713 человек. 100 из них являются иностранными гражданами, остальные - местные жители. Год назад, в июне 2016 года здесь была завершена модернизация оборудования. Ввод в эксплуатацию новой техники позволил повысить производительность предприятия.

Аким Ала-Букинского района Сонунбек Акпаралиев сообщил, что в 2016 году фабрика перечислила на поддержку местного бюджета 61 млн сомов.

Жээнбеков подчеркнул, что местные власти должны оказывать содействие работе подобных предприятий. Однако зачастую руководители на местах создают бюрократические препоны, мешают полноценной работе производства. И это несмотря на то, что такие предприятия вносят заметный вклад как в местные бюджеты, так и в бюджет республики.

Вместе с этим глава правительства подчеркнул необходимость привлекать к работе местное население, тем самым создавая новые рабочие места.

Далее премьер-министр посетил горнодобывающее предприятие "Эти Бакыр" в Чаткальском районе, владеющее лицензиями на разработку золоторудных месторождений Тереккан и Перевальное, а также золото-сурьмяного месторождения Терек. Из-за отсутствия отдельных разрешительных документов, предприятие не может приступить к полноценной работе. В связи с этим Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам рассмотреть вопрос о выдаче необходимой документации.

URL: http://www.vb.kg/363821
Теги:
горнодобывающий сектор, Джалал-Абадская область, Чаткальский район, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
alex beg
25.07.2017, 15:55
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Давно пора было обратить внимание на эту проблему. При добыче залежей и прочих ископаемых  очень важно соблюдение безопасности.Мы не должны допустить повторения экологической катастрофы как в Кумтере, когда в реку Барскоон было вылето большое количество цианида. Поэтому считаю, что Премьер-Министр поступает  правильно, что требует соблюдения правил безопасности от всех, кто занимается добычей ископаемых.

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