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У солдатов новоселье. Сдана в эксплуатацию новая казарма

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ВБ

Сегодня, 25 июля, состоялась церемония открытия и сдачи в эксплуатацию комплексного здания штаб-казармы в/ч 97632 "А" сил воздушной обороны со всей необходимой инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

В новом здании будут размещены учебные классы, солдатская казарма и столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.

Комплексное здание штаб-казармы стало 18-м по счету объектом, завершенным и сданным в эксплуатацию Государственным комитетом по делам обороны КР в этом году. Строительство этого здания осуществлено в целях улучшения инфраструктуры военных городков согласно титульному списку по капитальному строительству и ремонту объектов соединений, частей и учреждений Генштаба ВС КР.

URL: http://www.vb.kg/363824
Теги:
военная служба, Генеральный штаб
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