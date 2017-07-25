У солдатов новоселье. Сдана в эксплуатацию новая казарма

Сегодня, 25 июля, состоялась церемония открытия и сдачи в эксплуатацию комплексного здания штаб-казармы в/ч 97632 "А" сил воздушной обороны со всей необходимой инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

В новом здании будут размещены учебные классы, солдатская казарма и столовая на 50 мест, медицинский пункт, бытовые комнаты, помещения для досуга и отдыха, спортивный зал и штаб части.

Комплексное здание штаб-казармы стало 18-м по счету объектом, завершенным и сданным в эксплуатацию Государственным комитетом по делам обороны КР в этом году. Строительство этого здания осуществлено в целях улучшения инфраструктуры военных городков согласно титульному списку по капитальному строительству и ремонту объектов соединений, частей и учреждений Генштаба ВС КР.