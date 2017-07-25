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Атамбаев выразил соболезнования президентам Афганистана и Пакистана

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ВБ

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабул. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными в результате террористического акта в городе Кабул.

Прошу вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования президента КР.

Алмазбек Атамбаев выразил также соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Лахор.

Глава государства передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/363825
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Афганистан, Пакистан, соболезнование
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